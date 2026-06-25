Дышать совсем нечем: омичи пожаловались в соцсетях на жуткие ночные запахи

Минувшей ночью жители Омска буквально задыхались от нестерпимой химической вони. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Бессонную ночь провели жители Нефтяников, Левобережья и Амурского поселка из-за удушливых запахов, обрушившихся на город с 24 на 25 июня. В своем стандартном ответе на жалобы омичей, министерство природных ресурсов и экологии Омской области порекомендовало обратиться в экологический чат-бот.

Буквально крик души от жителя, проживающего в городке Нефтяников. Скриншот с сообщения в МАХ-канале «Новости|Жесть Омска»

«Этой ночью, с 24 на 25 июня, в районе Ермака мы столкнулись с невыносимым химическим запахом. Ситуация была настолько критической, что глаза и носоглотка начали щипать, а дышать было практически невозможно. В условиях сильной жары мы оказались в ловушке: спать с закрытыми окнами из-за духоты невозможно, а с открытыми — опасно из-за токсичных выбросов. Сообщение о необходимости проверки качества воздуха отправлено, но никакой реакции нет. Сколько еще мы будем вынуждены подвергаться воздействию подобных «газовых атак»? Требуем от ответственных органов провести немедленную проверку, установить источник загрязнения и принять меры, а не ограничиваться формальными отписками», — написал анонимный пользователь в МАХ-канал «Новости|Жесть Омска».

Формальные отписки природоохранного ведомства возмущают омичей. Фото: скриншот с паблика vk.com/ghest_omsk

В комментариях к сообщению омичи назвали и другие адреса, где минувшей ночью чувствовались едкие и неприятные запахи.

«В Амурском поселке тоже самое. Проснулась ночью от едкого запаха пластмассы — окно было открыто. Запах был настолько сильным, что я подумала: дома что-то горит», — сообщила омичка по имени Елена.

Местное министерство природы на жалобы омичей предлагает писать сообщения в чат-бот. Фото: скриншот с паблика vk.com/ghest_omsk

Также о невозможной вони сообщили жители Кировского района, с улицы Северной и из Октябрьского округа. На сообщение жителей прореагировали в министерство природных ресурсов и экологии Омской области, сообщив уставшим от ночных запахов омичам, что они могут теперь сообщать информацию о неприятных запахах в специализированный чат-бот мессенджера МАХ.

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