Омский ТЮЗ получил «Золотую маску» за звуковую драму

Конкуренция за премию была напряженной. Фото: Юлия Дорохова

В Омске 20 июня прошла церемония вручения российской театральной премии «Золотая маска». На ней отметили и самих омичей — областной театр юных зрителей имени ХХ-летия Ленинского комсомола стал лауреатом в номинации «Лучший спектакль. Оперетта/Мюзикл».

Театр наградили за спектакль «22 июня...» в жанре «звуковой драмы».

Пресс-служба коллектива сообщила, что в этом сезоне борьба за премию носила поистине всероссийский масштаб: на соискание было представлено 789 спектаклей из 164 городов РФ. Согласно регламенту, в одной номинации лауреатами могут стать до пяти постановок, что делает победу в музыкальной категории особенно значимой. Всего в шорт-лист премии вошла 71 постановка, а общее число участников достигло 6012 человек.

Фестиваль с показами проходил в Москве с 28 февраля по 10 июня. Чтобы представить свои работы там, участники проехали в совокупности свыше 80 508 километров.

«Спектакль «22 июня...» — это не просто мюзикл, а глубокое музыкально-драматическое высказывание. В постановке использован язык саунд-драмы, позволяющий вести разговор со зрителем о памяти, истории и человеческой стойкости. Эта «Золотая маска» — признание того, что эксперимент и традиция могут гармонично существовать на сцене», — отметила главный режиссер театра Анастасия Старцева.

Вручение премии прошло в Омске как в Культурной столице России-2026. В том числе для этого к нам приехал глава СТД России, актер и режиссер Владимир Машков. О его приезде мы уже сообщали.

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