Омских родителей и выпускников предупредили о начавшемся мошенничестве вокруг ЕГЭ

Мошенники активно действуют в период ЕГЭ, используя нетерпение и здоровое человеческое любопытство омичей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Министерство образования Омской области предупредило омских выпускников и родителей об участившихся случаях мошенничества, напрямую связанных с ЕГЭ. В ведомстве, ссылаясь на информацию Рособрнадзора, рассказали о вариантах возможного обмана омичей.

«Уважаемые выпускники и родители! В период проведения государственной итоговой аттестации и приемной кампании участились случаи мошеннических действий, направленных на получение личных данных и денежных средств граждан. Призываем вас проявлять бдительность и пользоваться исключительно официальными информационными ресурсами», — говорится в сообщении МАХ-канала «Минобр55».

Среди самых распространенных схем, которые используют киберпреступники, ведомство выделило три основных:

Используя нетерпение и здоровое человеческое любопытство, мошенники создают фейковые сайты. Они раньше государственных порталов публикуют якобы готовые результат по сдаче ЕГЭ, а главной целью их является сбор персональных данных пользователей. Омичей предупреждают об осторожности и проверять результаты только на государственных сервисах.

Еще одним способом мошенничества являются предложения за деньги «повысить» экзаменационные баллы, организовать внеочередную пересдачу или обеспечить поступление в вуз «по связям». В министерстве напоминают, что подобные предложения являются незаконными, а также фейковыми по смыслу — пересдача экзаменов четко регламентирована законом, а предлагаема «помощь» за деньги при поступлении в вуз имеет единственное определение словом «взятка».

Также аферисты активно пользуются еще одним приемом, заключающимся в рассылке электронных писем якобы от имени приемных комиссий образовательных организаций. В лживых обращения присутствует требование подтвердить место обучения или поступление по указанной ссылке. Переходить по таким ссылкам нельзя, так как это может привести к утечке конфиденциальной информации и потере доступа к аккаунтам на государственных порталах.

Что рекомендуется омским выпускникам и родителям в экзаменационный период:

Проверять результаты ЕГЭ и статус апелляции необходимо только на официальных ресурсах, которыми являются «Госуслуги» (функционал «Результаты ЕГЭ»), сервис ознакомления с результатами ЕГЭ Рособрнадзора (https://checkege.rustest.ru/), на официальном сайте региональных центров обработки информации (РЦОИ) или министерства образования, а также в образовательной организации по месту обучения.

Подавать апелляцию только в установленном порядке — через региональные центры обработки информации, либо через официальные электронные сервисы субъектов Российской Федерации (можно уточнить в школе или региональном органе управления образованием). И важно помнить, что ни в коем случае нельзя передавать третьим лицам паспортные данные, СНИЛС, пароли доступа и коды подтверждения из СМС-сообщений.

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