«Россети Сибирь» — «Омскэнерго» направит на повышение надежности электросетей 1,3 млрд рублей

Фото: пресс-служба «Россети Сибирь» — «Омскэнерго»

В рамках кампании по подготовке к предстоящей зиме планируется значительная замена оборудования: около 70 км провода, свыше 1 700 опор воздушных линий электропередачи (ЛЭП) и более 5 000 изоляторов. Также специалисты отремонтируют 1 900 единиц оборудования на подстанциях напряжением 35-110кВ, выполнят капитальный ремонт 85 трансформаторных подстанций и 113 силовых трансформаторов (6-10 кВ). Суммарная протяженность обслуживаемых в следующем году линий электропередачи превысит 5 тысяч километров.

Часть работ уже была выполнена весной и в начале лета. Особое внимание уделяется безопасности: для предотвращения аварий из-за падения деревьев на провода энергетики расчистят растительность на площади 925 га в охранной зоне ЛЭП. Эта мера снижает риск коротких замыканий и особенно важна для северных районов региона, находящихся в лесной зоне.

Фото: пресс-служба «Россети Сибирь» — «Омскэнерго»

Как отметил главный инженер филиала Сергей Капитонов, цель программы — долгосрочный результат: повышение качества электроснабжения и комфорта жителей, где каждый километр обновленной линии — это вклад в стабильную работу сетей в условиях сибирской зимы.

С 1 января 2025 года филиал «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» получил статус системообразующей сетевой организации, что расширило зону его ответственности. Теперь энергетики обслуживают в том числе бесхозяйные сети Омска. При планировании работ специалисты координируют действия с другими компаниями, а отключения электроэнергии проводятся в кратчайшие сроки для минимизации неудобств для жителей.

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