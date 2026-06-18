Омским детям активно скармливают в школьных столовых фальсификаты и опасные бактерии

Пятая часть поставляемых в омские школы и больницы продуктов оказались либо фальшивыми, либо зараженными сальмонеллезом и листериозом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жуткими данными по качеству кормления омских школьников и пациентов региональных больниц, поделились в Управлении Россельхознадзора по Омской области. В молоке и мясе, предназначенных для детей и больных омичей, нашли фальсификат, сальмонеллу и листерию.

«За первое полугодие 2026 года Управление Россельхознадзора по Омской области проверило качество продуктов животного происхождения, поставляемых в социальные учреждения региона — школы, больницы и интернаты. Мониторинг охватил 77 проб молочной и мясной продукции. В 17 случаях — это 22 % — выявлены нарушения: фальсификация, опасные бактерии и несоответствие обязательным требованиям технических регламентов», — говорится в тревожном сообщении ведомства.

Также специалисты омского Россельхознадзора перечислили нарушителей, поставляющих в омские учебные и лечебные учреждения некачественные продукты. Фальсификационными молочными продуктами «отличились»: филиал АО «Золотые луга» Молочный комбинат «Ситниковский» (Тюменская область), ИП Иванов С.А., ООО Маслосыркомбинат «Тюкалинский», ООО «Юкомилк». В мясной продукции обнаружена прямая подмена дорогого сырья более дешевым аналогом у производителей: ИП Кужелев Е.Т. и ООО «ЕвроСмарт» (Свердловская область). Также в мясной продукции были выявлены возбудители сальмонеллеза и листериоза — этими опасными бактериями «почивали» омских школьников производители: ООО «7-я», ИП Шаркова Н.Д., АО «Куриное царство» (Тюменская область), ИП Викторов А.Е. и ИП Турова Е.В.

По итогам проверки, вся опасная продукция была изъята из оборота. Производственные сертификаты на данные партии аннулированы, а производителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

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