Мошенники основательно взялись за сельчан, проживающих в Омской области

Проверенные на горожанах мошеннические схемы, киберпреступники теперь используют для обмана деревенских жителей. Фото: Иван ПРОХОРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суточная сводка омской полиции о действиях киберпреступников показала, что на уловки мошенников все чаще попадаются сельские жители из Омской области. За последние 24 часа свои деньги потеряли жители Черлакского и Называевского районов.

В отдел МВД России по Черлакскому району обратился 52-летний местный житель. Мужчина сообщил, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником оператора сотовой связи. Звонивший убедил сельчанина в срочной необходимости продления договора на обслуживание его номера мобильного телефона. Традиционно, мошенник попросил назвать код из смс, а получив его, сельчанина обманули по проверенной схеме — взлом личного кабинета на портале «Госуслуги» и срочной необходимости перечислить деньги на «безопасный счет». Напуганный мужчина перевел все свои сбережения в размере 65 000 рублей мошенникам.

По другой, но тоже проверенной мошеннической схеме обманули 36-летнюю жительницу Называевского района. Сельчанка разместила объявление о продаже своего автомобиля на одном из популярных федеральных порталов частных объявлений. Женщине позвонил неизвестный, сообщивший что прямо сейчас готов оплатить задаток. После получения номера карты сельчанки, мошенники выудили из нее необходимые для пользования счетом данные и похитили все, имеющиеся у нее на счете деньги в размере 90 000 рублей. В обоих случаях сотрудники полиции направили необходимые запросы в банковские организации и операторам сотовой связи. Принимаются меры к розыску злоумышленников.

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