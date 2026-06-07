Омская полиция на 13 миллионов изъяла контрафактные спиртное и табак

Мероприятие называлось «Алкоголь-табак» Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Омской области прошел рейд по выявлению торговли и хранения контрафактных сигарет и алкоголя. Полицейские в нескольких эпизодах конфисковали 4 286 бутылок напитков без маркировки, почти 3 тыс. литров спиртосодержащей жидкости и более 48 тыс. пачек сигарет.

Как уточнило областное УМВД, оперативно-профилактическое мероприятие называлось «Алкоголь-табак». Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявили ряд серьезных нарушений в сфере подакцизной продукции. В результате было зарегистрировано четыре преступления.

Полиция зафиксировала: данные преступления были совершены группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, что квалифицирует это по ч. 6 ст. 171.1 УК («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»). Было изъято значительное количество контрафактных товаров.

Общая стоимость изъятого составляет около 13 млн рублей. Силовики продолжают защиту потребителей и борьбу с нелегальным оборотом подакцизных товаров.

Ранее мы сообщали, что гражданин Казахстана получил в Омске штраф в 200 тыс. рублей за привезенные контрафактные сигареты. Это было в ноябре 2025 года.

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