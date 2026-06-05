Омская пенсионерка отдала аферистам 14 млн рублей после звонка лжесотрудника ФСБ

Жертву запугали тем, что после визита в банк для обналичивания денег ее объявили в розыск Фото: Ольга ЮШКОВА.

Отдел полиции №1 УМВД России по Омску возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество». 74-летняя жительница одного из районов области рассказала, как лишилась 14 млн рублей. Все началось с получениям смс о попытке списания 950 тысяч рублей. Затем был звонок «специалиста банка» о приостановлении операции. Жертву обмана уверили, что теперь ситуацией займутся сотрудники ФСБ.

Лжекапитан пояснил: деньги якобы являются меченые, поэтому их нужно в срочном порядке обналичить и снова положить на счет. Для этого пенсионерка под видом покупки квартиры и машины сыну обратилась в банк в Омске. Первые 12 млн рублей потерпевшая передала курьеру в селе. Через несколько дней сняла еще 2 млн и отдала другому посыльному в областном центре. Аферисты объяснили женщине, что после визита в кредитно-финансовую организацию пенсионерку якобы объявили в розыск как мошенницу, поэтому появляться там опасно.

«Женщина прождала звонка с инструкциями по возврату денег две недели, затем посоветовалась с родственниками и обратилась в полицию», — уточнили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники уголовного розыска задержали одного из курьеров — 22-летнего омича, оказавшегося причастным к нескольким аналогичным преступлениям. Разбирательства по делу продолжаются.

В министерстве внутренних дел напомнили, что только преступники просят передать куда-либо код. Мошенники часто представляются сотрудниками правоохранительных органов, требуют проводить онлайн-обыски и направляют к своим жертвам курьеров.

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