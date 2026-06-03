Суд взыскал с автосалона в Омске 4,4 млн за продажу «убитого» внедорожника

В эту сумму вошли стоимость автомобиля, расходы на услуги, неустойка, убытки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Кормиловский районный суд Омской области удовлетворил иск местного жителя к индивидуальному предпринимателю о защите прав потребителя. Суд обязал автосалон вернуть деньги за неисправный автомобиль «Ниссан Патфайндер» 2006 года выпуска и компенсировать все сопутствующие расходы.

История началась 19 июня 2025 года, когда истец приобрел внедорожник за 1 095 000 рублей с оформлением кредита. При покупке в баке оставалось критически мало дизельного топлива, поэтому сотрудники салона запретили запускать двигатель и проводить тест-драйв. Машина заглохла сразу после выезда с территории. Продавец забрал автомобиль на ремонт и вернул его клиенту 28 июня.

Однако вскоре проявились новые дефекты: сильный шум в двигателе и потеря мощности — машина не разгонялась быстрее 45 км/ч. Независимая диагностика выявила серьезные проблемы с силовым агрегатом и коробкой передач. После отказа продавца расторгнуть договор покупатель обратился в суд.

Судебная автотехническая экспертиза подтвердила наличие существенных недостатков, возникших до передачи автомобиля покупателю. Суд установил, что продавец скрыл информацию о реальном состоянии техники, что является грубым нарушением закона.

Договор купли-продажи и оказания услуг признаны недействительными. С ответчика взыскано свыше 4,4 миллиона рублей. В эту сумму вошли стоимость автомобиля, расходы на услуги, неустойка, убытки, уплаченные проценты по кредиту, компенсация морального вреда и штраф. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Покупка подержанных автомобилей требует особой внимательности. Эксперты рекомендуют проводить независимую техническую экспертизу до подписания договора, чтобы избежать судебных разбирательств и финансовых потерь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омского предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч за нелегальную выдачу займов

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru