За диверсию на железной дороге под Омском СКР возбудил дело против подростка

Подозреваемый уже задержан Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Омский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудил уголовное дело против несовершеннолетнего, причастного к поджогу релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщила 27 мая пресс-служба УФСБ по Омской области, уточнив, что основанием для возбуждения стали материалы этого же ведомства, а также Управления на транспорте МВД России по СФО и областного УМВД.

По сведениям УФСБ, подросток предпринял попытку вывода из строя оборудования в Любинском районе по предложению неустановленного пользователя мессенджера «Телеграм» за деньги в сумме 39 тыс. рублей.

Сотрудники УФСБ во взаимодействии с полиции установили подозреваемого и задержали. Ему предъявили обвинение в преступлении по ч. 2 ст. 281 УК («Диверсия»). Наказание здесь предусматривается на срок до 20 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в 2025 году задержанного в Омске пособника террористов приговорили к 17 годам в колонии.

Также КП-Омск сообщала, что Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске вынес приговор двум подросткам из Омска, которые были признаны виновными в совершении теракта на военном аэродроме в 2024 году.

