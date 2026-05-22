Омские полицейские проверили 600 иностранцев в рамках операции «Нелегальный мигрант»

За рейд правоохранители выявили 93 нарушения миграционного законодательства, а также возбуждили 2 уголовных дела. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Результатами двухдневной операции «Нелегальный мигрант» поделились в УВМ УМВД России по Омской области. За рейд были выявлены 93 нарушения миграционного законодательства, а также возбуждены 2 уголовных дела.

Двухдневный рейд сотрудников омской полиции при силовой поддержке Росгвардии по местам возможного прибывания и нелегальной работы мигрантов, закончился значительным результатом. В рамках операции «Нелегальный мигрант» омские правоохранители навестили места пребывания мигрантов, а также различные омские предприятия, где могли устроиться приезжие иностранцы. За два дня сотрудниками полиции была проведена значительная работа, итогом которой стало проверка документов у 600 иностранных граждан на 538 объектах.

По сообщению ведомства, полицейскими было выявлено 93 административных правонарушения в сфере миграции, таких как: нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания на территории Российской Федерации, незаконное осуществление мигрантами трудовой деятельности, предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, а также привлечение к незаконной трудовой деятельности иностранцев. В частности, были пойманы на овощном рынке возле села Троицкое два иностранца, которые незаконно находились на территории РФ. Еще четверо нарушителей такого же закона, были обнаружены на строящемся объекте в Центральном округе. Также было возбуждено 2 уголовных дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Общая сумма наложенных административных штрафов превысила 570 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напрочь «убитая» дорога в Омской области возмутила главу федерального ведомства

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru