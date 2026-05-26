В Омском районе в ДТП с фурой погиб водитель

Место массового ДТП на трассе «Челябинск — Новосибирск» в Омском районе. Фото: УМВД России по Омской области

На ремонтном участке федеральной трассы «Челябинск — Новосибирск» в Омском районе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Как сообщили в прокуратуре Омской области, в результате столкновения четырех транспортных средств погиб водитель легкового автомобиля.

По предварительным данным, водитель грузовика «Скания» с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на попутный ВАЗ-2115. От удара легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась со второй фурой той же марки. После этого первый грузовик наехал на стоящий «Киа Рио», который, в свою очередь, толкнул припаркованную «Тойоту».

Водитель ВАЗ-2115 скончался на месте происшествия. Женщина, управлявшая «Киа Рио», госпитализирована. Владелец «Тойоты» прошел медицинский осмотр и от госпитализации отказался.

Прокуратура Омской области поставила на контроль ход процессуальной проверки, которую проводят органы внутренних дел. Специалисты оценят соблюдение требований безопасности дорожного движения, а также условия организации ремонтных работ на данном участке автодороги.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что все обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования. Ход проверки и принятое процессуальное решение остаются на контроле прокуратуры.

