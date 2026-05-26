Омский «Гексагон» или тихая гавань для капиталов: Почему суверенный регион - самая надежная инвестиция XXI века

Сергей Лагутин генеральный директор ООО «Рускран», председатель Комитета по межрегиональному и международному сотрудничеству Омского областного Союза предпринимателей, фото из личного архива Сергея Лагутина.

Объединяющая власть, бизнес и общество для решения государственных стратегических задач и локальных кадровых, логистических и экологических проблем. Проект, который может стать «золотым стандартом» для Сибири и Дальнего Востока России и создать новую архитектуру мировой экономики.

Конец эпохи предсказуемости

Мир входит в зону турбулентности, где старые правила больше не работают, а новые еще не устоялись. 2026-й стал годом, когда иллюзия глобальной стабильности окончательно рассеялась, а точечные оазисы экономического чуда в ОАЭ подверглись жестким штормам и падениям. И так по всему миру - Европа с колоссальными убытками из-за дорогих энергоносителей и ушедшего рынка сбыта в лице России. Азия с нарушением цепочек поставок из-за событий в Иране, когда локальный конфликт перерос в региональный.

В России ситуация еще многограннее. Налоговая нагрузка на бизнес достигла критической точки. Эксперты бьют тревогу: повышение ставок в процентах уже не дает абсолютного роста поступлений налогов в рублях из-за сокращения налогооблагаемой базы. Малый, средний и даже крупный бизнес работает на пределе прочности.

Параллельно у бизнеса и у населения валом возникают прочие неналоговые нагрузки в виде разного рода платежей и роста стоимости товаров и услуг. Этот фактор уже ведет к резкому росту социальной напряженности, при котором развивать стратегически важные для государства проекты становится практически невозможно.

Глобальная картина еще тревожнее. Иран, эта «точка сборки» всех мировых разломов, в начале 2026 года захлестнула волна протестов. Причина - не политика, а экономика. Девальвация риала, стремительная инфляция (по независимым оценкам - до 50 %), отмена льготного курса валюты для импорта и, как следствие, резкое падение уровня жизни.

Но что-то пошло не так. Иран показал миру, что политика хаоса, которую десятилетиями разыгрывали на Ближнем Востоке, вышла из-под контроля даже своих создателей.

Сегодня ни один центр силы - ни США, ни объединенная Европа, ни Китай - не может гарантировать капиталу безопасность. Инвестиции идут туда, где есть стабильность. Но где ее взять, когда сами «глобальные центры» сотрясают кризисы?

Фото ООО «Рускран».

Ответ парадоксален: новым «тихим убежищем» XXI века становятся не глобальные мегаполисы и даже не оффшорные зоны, а суверенные регионы.

Регионы, которые создают у себя полную производственную цепочку, воспроизводят кадры, решают экологические проблемы и выстраивают прозрачный диалог между властью, бизнесом и обществом. В Омске начали строить именно такой регион. Не «город-сад» и не очередную «территорию опережающего развития на бумаге», а промышленно-логистический хаб, в концептуальное построение которого заложены принципы модели «Гексагон».

Для глобальных инвесторов и «мегасил»: Снижение рисков вместо погони за сверхприбылью

Их новая парадигма –

«Capital Preservation First» (сохранение капитала - прежде всего).

В эпоху, когда даже «голубые фишки» могут рухнуть за день, главная ценность - предсказуемость. Их главные страхи сегодня: кадровый голод в развитых странах и социальная нестабильность в развивающихся, «зеленый» протекционизм и непредсказуемость ESG-стандартов (от требований - к запретам и обратно), геополитическая фрагментация и разрыв цепочек поставок.

Как «Гексагон» превращает эти риски в активы и решает их:

Суверенный кадровый резерв. Вместо того чтобы гадать, появятся ли инженеры и управленцы, «Гексагон» строит межотраслевой кампус - «завод по производству инженеров, смежных специалистов и руководителей». Инвестиции в кампус - это не социальная нагрузка, а хеджирование кадрового риска, который сегодня оценивается в 30 % простоев для любого промпредприятия в Сибири.

Новая этика = новая энергия. В отличие от западных элит, заигравшихся в ESG до абсурда, мы предлагаем прагматичный подход. Наш проект по переработке отходов (на смену устаревшей системе «Магнит») превращает экологическую проблему в новую ресурсную базу. Это не утилизация ради отчетности, а создание нового источника энергии, замещающего до 10 % потребностей региона в газе на дефицитный период до 2029 года.

Система управления без хаоса («Общественный совет по устойчивому развитию»). Для инвестора смена власти в регионе или визит налоговой инспекции - это катастрофа. «Общественный совет по устойчивому развитию» - это совет по развитию, объединяющий ключевых игроков региона: власть, бизнес, силовиков. Это не НКО, а система гарантий и снятия административных барьеров, снижающая транзакционные издержки до минимума.

Кейс для инвестора:

Омская ОЭЗ «Авангард» уже работает с партнерами из Китая и стран БРИКС. «Гексагон» предлагает не разрозненные площадки, а единую экосистему, где капитал защищен от кадровых, экологических и бюрократических рисков.

Для промышленного капитала: кооперация вместо каннибализма

Их проблема: конкуренция убивает прибыль. Каждый сам за себя. Нет устойчивых цепочек сбыта, нет единой политики по кадрам, экологический ущерб и налоговая нагрузка растут.

Как «Гексагон» решает эту проблему:

Кейс для промышленника:

«Гексагон» создает экономику агломерации, где выгода от совместного расположения компаний превышает сумму их индивидуальных выгод в 2-3 раза. Это не про «помощь слабым», это про рост эффективности и прибыли для сильных.

Для государства и региональной власти: инструмент для достижения KPI

Их проблема: как совместить импортозамещение, экологию, развитие Арктики и социальную стабильность в рамках одного региона и одного бюджета?

Как «Гексагон» решает эту проблему (синергия нацпроектов):

- Импортозамещение (Минпромторг) - запуск производства кранов и их комплектующих (в т.ч. портальных кранов, по которым критический дефицит уже составляет более 2000 единиц), которые сейчас везут из Китая и обходными путями из Европы.

- Развитие Севморпути и транспортных коридоров - создание хаба, который станет узлом на стыке маршрутов «Север-Юг» и «Запад-Восток», связывая Арктику, Сибирь и рынки Азии.

- Экология и «чистая страна» - реформа системы ТКО, превращение отходов в энергию.

- Производительность труда и роботизация - оснащение и развитие кампуса и учебных центров.

- Социальная стабильность - создание «Общественного совета по устойчивому развитию» как буфера между обществом и властью, снижение протестного потенциала.

Результат для чиновника:

власть получает не очередной «долгострой», за который придется краснеть на совещаниях, а прозрачную, самоокупаемую систему, где каждый шаг имеет измеримый результат и укладывается в региональные и федеральные целевые программы.

«Гексагон» - архитектура нового мира

В основе нашего проекта лежит модель «6 сил». Это не абстрактная схема, а работающий протокол взаимодействия. Шесть ключевых игроков, чьи интересы сведены в единую взаимовыгодную систему:

«Гексагон» не изобретает велосипед. Он берет лучшее из мирового опыта:

- Сингапур показал, как логистический хаб может стать экономическим чудом.

- ОАЭ и Дубай доказали, что капитал идет туда, где есть стабильные правила и отсутствие бюрократии.

Но в отличие от этих локальных решений «Гексагон» предлагает транснациональную систему, которую легко тиражировать, где на выходе мы получаем самонастраиваемый «завод по производству стабильности и предсказуемости».

Модель, способная защитить региональные, федеральные и мировые капиталы от хаоса, одновременно системно управляя ими и повышая эффективность за счет резкого снижения внутренних системных разногласий и межкорпоративной неопределенности.

Саймон Синек и прозрение «теневых правителей»

Саймон Синек, чьи идеи о важности «начала с «Зачем?» (Start with Why) я упоминал в своей книге («Поиск Силы. Познавая все грани реальностей»), как-то рассказал историю. Его пригласили выступить перед группой людей, которых можно назвать «теневыми правителями мира» - управляющими крупнейшими фондами и корпорациями. Он ожидал увидеть циничных прагматиков, но вместо этого увидел в их глазах слезы и растерянность. Они сказали ему: «Мы не знаем, зачем мы это делаем. Мы потеряли цель. Мы управляем огромными деньгами, но не видим в этом смысла. Пожалуйста, помоги нам его найти». Это прозрение. Даже те, кто, казалось бы, бенефициары хаоса, устали от него. Они задыхаются в системе, где нет места долгосрочному смыслу. Они ищут якорь для своего капитала и своей совести.

И этот якорь - СИБИРЬ, ОМСК и «Гексагон».

Проект, который строит свою стратегию не ради квартальной прибыли, а ради стабильной и благополучной жизни на 50-100 лет вперед для всех его участников и сопредельных экосистем:

- Глобальное потепление? Мы строим промышленно-логистическую экосистему в Сибири, где климат становится мягче, а логистика - практичнее и целесообразнее.

- Арктика? Мы создаем хаб, который станет воротами на Севморпуть и мостом между Европой и Азией.

- Социальная напряженность? Мы создаем «Общественный совет по устойчивому развитию» и кампус, порождая средний класс.

- Экология? Мы превращаем проблему в актив.

- Кадры? Мы инвестируем в человеческий капитал.

Фото из личного архива Сергея Лагутина.

Золотой стандарт будущего

Омский «Гексагон» - это не просто бизнес-проект. Это архитектурный чертеж региона будущего, который можно тиражировать практически на любой аналогичный регион или страну, увеличивая эффективность использования капиталов и качество жизни в разы.

Для Омска - это шанс стать не депрессивным промышленным центром, а «Сибирским Гонконгом», воротами в Азию, Европу и Арктику. Для России - это тиражируемая модель развития для всей Сибири и Дальнего Востока, где есть логистический потенциал, но нет системного подхода. Для мира - это доказательство, что суверенный регион может быть не «изолированным», а привлекательным, прозрачным и высокотехнологичным центром для глобального капитала. Проект, который положит конец эпохе хаоса и задаст золотой стандарт новой экономической реальности - стабильной, предсказуемой, человечной.

Мир, уставший от хаоса, ищет новый ковчег. Мы строим его в Сибири. Не ради спасения немногих, а для того, чтобы показать: экономика может быть стабильной, предсказуемой и человечной. Присоединяйтесь.

С уважением и верой в вас, генеральный директор ООО «Рускран»,

Председатель Комитета по межрегиональному и международному сотрудничеству Омского областного Союза предпринимателей Сергей ЛАГУТИН.

Реклама. ООО «Эстейт». ИНН 5503135941

Erid: 2W5zFJn5Emf