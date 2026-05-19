Автомобиль на полной скорости врезался в бетонные опоры виадука под Омском

От автомобиля осталась груда метелла. Фото: УМВД России по Омской области

Чудовищная авария произошла сегодня на Исилькульском тракте. Автомобиль на полной скорости врезался в бетонные опоры. Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть Госавтоинспекции сегодня в 19:10. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по региону, авария зафиксирована на Исилькульском тракте, возле развязки с улицей Кондратюка.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Субару», двигаясь в сторону города, допустил столкновение с автомобилем «Мицубиси», за рулем которого находилась женщина 1984 года рождения. От сильного удара «Субару» отбросило в сторону: машина опрокинулась и на высокой скорости протаранила бетонные опоры ограждения.

45-летний мужчина, управлявший «Субару», получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Женщина-водитель второй иномарки госпитализирована.

Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранительные органы призывают водителей соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на участках дорог с интенсивным движением.

