Культурная столица: 68% омичей активно используют ненормативную лексику в быту

Мат в разговорах подавляющего числа омичей стал уже повседневной нормой общения. Фото: Алексей ФОКИН.

Подавляющее большинство омичей активно используют ненормативную лексику в быту. К такому неутешительному выводу пришли аналитики портала SuperJob, проведя опрос среди экономически активных граждан Омска, в том числе имеющих работу.

Жители Омска признаются, что вовсю используют ненормативную лексику в повседневной жизни. В ходе опроса выяснилось, что сотрудники омских предприятий, общающиеся без использования нецензурных фраз, сегодня являются скорее исключением. 22% опрошенных омичей рассказали, что слышат мат от сослуживцев регулярно, а еще 56% — периодически. Руководители омских предприятий в этом смысле оказались несколько сдержаннее подчиненных: постоянную нецензурную ругань с их стороны отмечают 14% жителей Омска, а ситуативную — 36% респондентов.

Омские мужчины ругаются на работе чаще омичек, а наиболее активно матерятся в офисах и цехах омских предприятий люди в возрастной категории 35—45 лет. В повседневной жизни жители «Культурной столицы России—2026» также не отказывают себе в сквернословии: 13% матерятся постоянно и 55% — иногда. Но есть и хорошая новость: 32% омичей утверждают, что никогда не используют в разговоре табуированную лексику.

