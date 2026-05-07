Омский облсуд отправил в колонию на реальный срок депутата Инну Гомолко

Облсуд рассмотрел представление прокуратуры и жалобы адвокатов Фото: Кирилл Янчицкий.

Областной суд 7 мая рассмотрел апелляцию по уголовному делу о мошенничестве экс-депутата Заксобрания Дарьи Бикмаевой (от «Коммунистов России»), депутата горсовета Инны Жицкой (Гомолко) от «Единой России» и помощника первой Евгения Толстопятова. В итоге условный срок наказания для Гомолко заменили на реальный.

«Приговором Центрального районного суда Омска установлено, в период с 14.10.2021 по 22.12.2023 Жицкая И.А., являясь депутатом Омского городского совета, совместно с депутатом Законодательного Собрания Омской области Бикмаевой Д.Д. и ее помощником Толстопятовым Е.В. совершили хищение средств фонда оплаты труда Законодательного Собрания на сумму свыше 1,8 млн рублей.

В судебном заседании подсудимые Жицкая и Толстопятов вину не признали, Бикмаева признала в полном объеме», — уточнила пресс-служба облсуда.

Суд первой инстанции квалифицировал действия сообщников по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Гомолко было тогда назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно со штрафом в 150 тыс. рублей и лишением права занимать должности в органах власти и местного самоуправления, связанные с функциями представителя власти, на срок в два года.

Бикмаева получила три года лишения свободы условно, также с поражением в праве работать во власти и местном самоуправлении, на тот же срок в два года. Толстопятову назначили три года лишения свободы условно и штраф в 100 тыс. рублей.

Также суд удовлетворил гражданский иск ЗС, взыскав с троих в счёт возмещения ущерба от преступления более 1,8 млн рублей.

Судебная коллегия областного уровня приговор изменила, исключив указание о применении ст. 73 УК РФ в отношении Гомолко. Названная статья регулирует применение наказания условно. Тем самым условное наказание превратилось в реальное.

Депутата взяли под стражу уже в зале суда. В остальной части приговор остался тем же.

Ранее КП-Омск писала, что полномочия депутата горсовета с Гомолко снимут либо по ее собственному заявлению, либо в процедурном порядке по инициативе самого Совета. До сих пор никаких новостей о том, что Гомолко сама подала подобное заявление, не было.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru