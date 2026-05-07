Омский регион готовится к пожароопасному сезону

Чтобы пламя не уничтожило леса, дома и линии электропередачи, нужна слаженная работа специалистов: от лесников и спасателей до энергетиков. Что делается для снижения рисков, рассказывают как на федеральном уровне, так и на региональном.

Тревожные тенденции

На брифинге, посвященном особому противопожарному режиму, который состоялся 6 мая в Международном мультимедиа центре «Евразия сегодня», Алексей Дюндюков, начальник отдела надзорных мероприятий ГУ МЧС России по Омской области, подробно прокомментировал ситуацию в Омской области:

«С начала пожароопасного сезона зарегистрировано свыше тысячи пожаров, что превышает показатели прошлого года на 15%. Основная масса возгораний произошла на открытых территориях, садоводческих товариществах и прилегающих землях. Более 85% пожаров вызвано неосторожным обращением с огнем. Зафиксировано семь погибших, среди которых один ребенок, и более десяти пострадавших. Особую тревогу вызывают ландшафтные пожары большой площади, охватившие более 250 гектаров территории региона. Сильно пострадал от крупных лесных пожаров Называевский район. Зарегистрировано более ста лесных пожаров, большинство из которых возникли вследствие переходов с земель сельхозназначения и болотистых территорий».

Отметим, что основной задачей служб остается снижение масштабов возгораний, включая лесные пожары. Плановый ориентир на 2026 год составляет 4,3 миллиона гектаров. Этот показатель совпадает с уровнем предыдущего года, признанным удовлетворительным, несмотря на неблагоприятные природные факторы.

В авангарде борьбы с огнем

В регионе подготовка к пожароопасному сезону ведется не только лесниками и спасателями. Энергетики филиала «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» в рамках ремонтной программы задолго до жаркой погоды ведут расчистку охранных зон ЛЭП от сухой растительности, валежника и древесно-кустарниковой поросли. Также ежегодно для снижения рисков распространения пожаров создаются минерализованные полосы: вдоль ЛЭП техника опахивает землю, чтобы огонь не смог перекинуться через ров.

Дополнительно проверяются молниезащитные устройства и склады, организуются тренировки, инструктажи и учения. Помимо прочего, специалисты «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» направляют в МЧС сведения о срабатываниях защитных устройств, повреждениях линий электропередач и аварийных отключениях. В свою очередь, МЧС делится спутниковыми данными о тепловых аномалиях, прогнозами погодных условий и информацией о направлении распространения очагов возгорания.

Фото: Иван Макеев

Когда пожар все же случается, спасатели организуют безопасный проход для ремонтных бригад, а специалисты «Омскэнерго», в свою очередь, обеспечивают подачу электроэнергии. Ремонтные группы круглосуточно выезжают для подключения временных лагерей и пожарных водоисточников. Утверждение о том, что сами линии электропередач способны стать причиной пожаров, не соответствует действительности. Энергосистемы оснащены устройствами релейной защиты, оперативно выявляющими и устраняющими короткие замыкания, что способствует предотвращению возникновения пожаров. Каждый житель региона должен знать, что только совместными усилиями можно предотвратить беду.

Слаженная работа служб, учет неблагоприятных метеоусловий, усиление контроля за соблюдением населением правил пожарной безопасности (запрет разведения огня, сжигания мусора и травы, надзора за детьми) позволят сохранить леса, дома граждан и бесперебойную работу критически важных объектов. Напоминаем, период особого противопожарного режима завершится 10 июня в городе Омске и 15 июня на всей территории области.

