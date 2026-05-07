Омский «Авангард» вновь дошел до второго овертайма и выбыл из плей-офф

Сезон для омского клуба все же закончился. Фото: ХК «Авангард»

В Кубке Гагарина 6 мая «Авангард» сыграл седьмой матч полуфинала против «Локомотива» и уступил снова в овертайме, на сей раз 3:4. «Ястребы» снова, вторую игру подряд, вели в счете «+2» и умудрились растерять и это преимущество.

Собственно, тревожно стало уже на первой минуте встречи, когда чемпионы повели, забил у них Кирьянов с передач Паника и Елесина. Относительно быстро, на пятой минуте, «ястребы» отыгрались, но…

Во втором периоде «Авангард» даже вышел вперед, когда свой гол забил Окулов на 26-й минуте. А через восемь минуте отличился еще и Чеккони, сделав счет 3:1. Казалось бы, вот он, шанс, удержи хотя бы такой счет, не пропусти как игрой ранее, и ты в финале. Но еще в этом периоде гости умудрились получить гол «в раздевалку» от Шалунова. Тот забросил за 31 секунду до сирены.

Оставался третий отрезок, где надо было хотя бы грамотно отобороняться, не давая сопернику много владеть шайбой. Но и этого не удалось, слишком близко «Локомотив» прижал сибиряков к их же воротам. Поэтому они мало что смогли сделать. На 52-й минуте последовал гол Сурина, так что счет стал 3:3. До сирены не забил уже больше никто, и это означало овертайм. И мрачные предчувствия, так как прошлая игра была проиграна по похожему сценарию.

Овертаймов получилось даже два, и то ли играли слишком осторожно, то ли уже повлияла сильная усталость, но получился тот же сюжет, когда забили оппоненты. Вроде бы и не так важно уже, кто оформил решающий гол, но назовем, это был Егор Сурин. 4:2 в серии в пользу «путейцев», в финале они сыграют против «Ак Барса», начав на своем льду.

В итоге впечатления от сезона очень двойственные. С одной стороны клуб дошел теперь уже до полуфинала, куда не мог попасть два года подряд. С другой, это почти небывалое фиаско в истории лиги, вести в серии 3:1 — и все равно ее проиграть, и два последних матча подряд вести в счете с преимуществом в две шайбы и тоже его упустить и потерпеть поражение. Когда по сути все было в собственных же руках.

Ранее мы писали, как прошел шестой матч этой серии.

