В КДТ им. В. С. Решетникова – премьера лирической комедии о любви (16+)

Фото: архив КДТ им. В. С. Решетникова.

«Комсомолка» уже писала, что в этом театре в формате барного спектакля 12 мая состоится премьера комедии абсурда «Сережа, очень тупой» (16+). А уже 14 мая здесь покажут премьеру еще одной комедии, на этот раз лирической, «36 и 6» (16+).

Не температура, а возраст

В этой пьесе Яны Стародуб-Афанасьевой речь идет вовсе не о состоянии здоровья персонажа, а о любви. Именно столько лет главному герою Матвею, которого мама, властная женщина, работающая в ЗАГСе, ограждает любимого сынулю от «неподходящих» невест.

«В этой пьесе меня зацепило то, насколько сильно матери внедряются в своих сыновей, мешая им жить, - поделился своими соображениям режиссер спектакля Владислав Пузырников. – Между тем каждая женщина, родившая сына, должна понимать, что на самом деле она родила его для другой женщины – его будущей жены».

Фото: Сергей Мельников.

Мама в лучших традициях

Взаимоотношения взрослого сына и его мамы – это столкновение двух миров – старого и нового, двух поколений. Но, тем не менее, эти два мира вполне могут существовать вместе благодаря любви.

«Моя героиня – это мама в лучших советских традициях, - считает актриса Наталья Виташевская. – Материнская тема мне близка – моей дочери пока 12 лет и я очень ее люблю. Рано или поздно в жизни любых родителей возникает необходимость, когда своих детей надо отпустить. Когда это сделать и как – вопрос. Но сделать это нужно обязательно».

Фото: Сергей Мельников.

Хороший сын-бедолага

Роль взрослого сына Матвея, вокруг которого и вертятся страсти в пьесе, исполняет Вячеслав Болдырев.

«Он – бедолага, - рассказывает Вячеслав. – Человек, который всю жизнь прожил под опекой мамы, но теперь он понимает, что дальше так продолжаться не может. При этом он – хороший сын, который не может себе позволить своими действиями ранить маму».

Фото: Сергей Мельников.

Действие пьесы происходит в ЗАГСе. Однако режиссер Владислав Пузырников и художник Алексей Осипов, работая над сценографией, исходили из посыла, что «браки совершаются на небесах». Поэтому художественное оформление сцены выдержано в соответствующем стиле – эффектно воздушном, пронизанным чувством любви и радости. Тем более что жанр спектакля определен автором как лирическая комедия. Что в итоге получилось у создателей спектакля «36 и 6» (16+) омичи увидят на премьере, которая состоится 14 мая.