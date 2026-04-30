Из макулатуры - в зелёный город: «Новые люди» высадили аллею в Омске

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Проект «Бумага на дерево» стартовал летом 2023 года при поддержке губернатора Омской области Виталия Хоценко. Инициатива объединяет региональные министерства и ведомства: организации передают макулатуру на переработку, а вырученные средства «Новые люди» направляют на покупку саженцев и озеленение разных районов города.

- Сегодня в проекте участвуют 17 государственных органов. Благодаря совместной работе за три года мы собрали более 13 тонн макулатуры и посадили сотни деревьев, - сообщил руководитель фракции «Новые люди» в Законодательном собрании Омской области Илья Смирнов.

В конце апреля состоялась очередная высадка. На этот раз аллея появилась возле ЖК «Тарская крепость»: из 2,8 тонн макулатуры члены и сторонники партии высадили 25 молодых елей.

Как отметил Смирнов, партия последовательно работает над улучшением экологической обстановки в городе:

- Омск регулярно оказывается в числе лидеров по уровню загрязнения воздуха: зелёных зон критически не хватает, город буквально «задыхается». Поэтому мы добиваемся сохранения зеленых насаждений везде, где это возможно, и регулярно проводим экологические акции.

По словам депутата, это не первая высадка в 2026 году. Ранее в Городке Нефтяников уже состоялся большой субботник с озеленением территории.

В партии подчеркивают, что улучшение городской среды и экологии остается одним из ключевых направлений работы «Новых людей». В планах – дальнейшее развитие проектов по озеленению города и инфраструктуры Омска.