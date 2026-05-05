Три человека пострадали в жестком ДТП на трассе под Омском

В аварии травмированы два водителя и пассажир. Фото: УМВД России по Омской области

Вчера вечером в дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на десятом километре автодороги Троицкое — Чукреевка.

Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили: водитель автомобиля «Ниссан Х-Трейл», двигаясь со стороны села Троицкое в направлении Омска, при совершении разворота не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21104 под управлением 21-летнего молодого человека.

В результате автоаварии пострадали три человека: водитель «Ниссана», водитель отечественной легковушки, а также пассажир ВАЗа — юноша 2006 года рождения. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, их состояние уточняется.

«Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции опрашивают свидетелей, изучают дорожную обстановку и назначают необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Специалисты напоминают: при выполнении разворота водитель обязан убедиться в безопасности маневра и уступить дорогу встречным транспортным средствам. Пренебрежение этим правилом многократно повышает риск столкновения.

