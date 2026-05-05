Грабили и убивали: омская прокуратура поделилась статистикой городских преступлений

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Иван ПРОХОРОВ.

Прокуратура Омской области проанализировала состояние преступности на территории города Омска за 3 месяца 2026 года. Грабили, разбойничали и убивали охотнее всего в Советском и Ленинском округах, а воровством активнее занимались в Кировском округе.

По информации, опубликованной правоохранителями, распределение отдельных видов преступлений по округам областного центра выглядит следующим образом:

— по убийствам лидируют Советский и Ленинский округа: за три месяца текущего года здесь были совершены по 4 преступления это формата;

— разбои наиболее часто совершались в Советском округе — 3 зарегистрированных случая;

— грабежи также чаще всего регистрировались в Советском округе — 8 совершенных в этом году;

— «чемпионом» по причинению тяжкого вреда здоровью стал опять же Ленинский округ — 9 совершенных происшествий этого плана;

— также в Омске за первый квартал были зарегистрированы два изнасилования — оба случая были совершены в Ленинском округе;

— лидером по незаконному обороту наркотиков стал Центральный округ. Здесь выявлено наибольшее число преступлений этого характера — 157;

— максимальное количество краж в Омске отмечено в Кировском округе — правоохранителям пришлось расследовать в этой части города 238 таких преступлений.

В прокуратуре Омской области отметили, что общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего же в Омской области в 2026 году было зарегистрировано 4,5 тысяч противоправных деяний.

Почта: egenia.demina@phkp.ru