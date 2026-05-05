Василий Пономарев: «Авангард» в концовке делал то, что и должен, но соперник получил награду за свою работу»

Фото: ХК «Авангард»

«Авангард» 4 мая встретился в Омске в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина с «Локомотивом» и уступил в овертайме 2:3. Первый гол в матче забил Василий Пономарев, он и дал комментарий об игре журналистам.

— Подробно мы разберем, с какого момента соперник завладел инициативой, при отсмотре видео и анализе. Пока хочется начать готовиться к следующей игре, отбросить мысли о том, что было сегодня, выходить на него с новыми силами.

— Что произошло в последние 30 секунд основного времени, когда пропустили два гола?

— Продолжали делать то, что должны были делать. Возможно, удача повернулась к нам там спиной. За свою большую работу соперник получил вознаграждение. Вернулся в игру.

— Можно сказать, что там накопилась усталость из-за долгого терпения и разрушения атак соперника? Что и вылилось в пропущенные голы, ошибки, несвойственные обычно «Авангарду»?

— Я не соглашусь, потому что в первом и втором овертаймах у меня лично было самочувствие, кажется, лучше, чем в первые три периода, до овертайма. Открылось второе дыхание. Сил было намного больше, чем до того. Так что лично я скажу, что в конце третьего периода причина того, что соперник сравнял счет, не из-за нашей усталости. Стечение обстоятельств.

— Что было в раздевалке перед первым овертаймом, какие разговоры?

— Хоккей такой вид спорта, все может поменяться в одночасье. В такие моменты надо уметь быстро, за перерыв, отбрасывать рефлексию, все, что произошло, действовать с новыми силами и эмоциями, с пониманием, что надо забивать.

— Сейчас у «Локомотива» большое психологическое преимущество, что может «Авангард» этому противопоставить?

— Нужно выйти и биться, в первую очередь врезаться, играть без прокатов. Потому что будет очень тяжелый матч, начать надо так, как сегодня, и играть так все 60 минут.

— Как ожидания, насколько получится восстановиться перед седьмым матчем после таких нагрузок сегодня, после двух овертаймов?

— Да, со стороны обычного болельщика это смотрится, что физически очень тяжело, но выходишь и не чувствуешь этой усталости. Думаю, если бы даже надо было играть седьмой матч прямо сейчас, вся команда была бы заряжена, мы бы увидели тоже очень мощный и динамичный хоккей.

Далее седьмая игра серии пройдет 6 мая в Ярославле.

Ранее мы писали, как главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил игру 2 мая.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru