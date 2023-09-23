Так проще: 20% омичек хотят работать с начальниками-мужчинами

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Аналитики портала SuperJob провели исследование среди трудовых коллективов и выяснили, какой образ начальника видят его подчиненные.

Как оказалось, 74% мужчин и 73% женщин совершенно безразлично какого пола у них будет босс. Главное - это работа. Но есть и те, для кого этот вопрос важен. Так, начальника-мужчину хотели бы видеть 21% респондентов мужского пола и 20% женского. Работать с начальником-женщиной хотели бы 5% мужчин и 8% женщин.

Омичи в возрасте 45 лет предпочли бы всё же видеть босса в мужском обличии. А вот девушки до 24 лет хотели бы шефа-женщину.

При этом, аналитики отмечают, что чаще всего выражают желание сотрудничать с начальником женского пола курьеры, водители и менеджеры по продажам. С начальником-мужчиной чаще всего хотят работать инженеры и системные администраторы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачи, строители и адвокаты: омичи выделили профессии, которые не пострадают от введения искусственного интеллекта

Жители Омска определили профессии, которые не заменит искусственный интеллект (подробнее)