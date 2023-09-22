Где отдохнуть в Омской области? Маршрут пятый

Фото: кадр из видеоролика проекта «Узнай свой край».

Проект «Узнай свой край» – это серия видеороликов о том, как молодая пара путешествует по Омской области и делится впечатлениями о самых интересных локациях. Оказывается, красивые и уникальные места находятся совсем рядом, и можно отправиться туда, не уезжая далеко от дома.

Герои проекта, Игорь и Наталья, уже побывали в Большереченском зоопарке, деревне Окунево, на озере Эбейты, в парке «Калач на Оми» и в других интересных местах. В этот раз они отправились на юг Омской области, где полетали на самолёте, попробовали немецкие и казахские блюда, а также искупались в термальном бассейне посреди степи.

Аэродром Поповка, Азовский район

Расстояние от Омска – 30 км, добраться можно на автомобиле, автобусе.

Аэродром Поповка – первый частный аэродром в регионе. Недавно его взлётно-посадочная полоса стала всепогодной: самолёты могут взлетать и садиться даже в дождь и снег.

Если вы мечтаете посмотреть на красоты Омской области с высоты птичьего полёта, можно заказать экскурсию (16+):

Стоимость – от 5,5 тысячи рублей.

Село Азово

Расстояние от Омска – 33 км, добраться можно на автобусе, автомобиле.

Немецкие поселения появились на земле, которая сейчас относится к Омской области, ещё в конце XIX столетия. Вынужденные и добровольные переселенцы распахивали здесь целинную степь. Немецкий национальный район небольшой, занимает всего 1 % от земель Омской области, но здесь точно стоит побывать.

Например, посетить Азовский районный историко-краеведческий музей (0+), где во время театрализованной экскурсии вам расскажут о появлении и жизни немцев в Сибири, их национальной одежде, обрядах и укладе жизни. Вам предложат принять участие в выпечке вафель и угоститься припсом – напитком, заваренном на цикории и зерновых.

Село Таврическое

Расстояние от Омска – 62 км, можно добраться на машине, автобусе, электричке, поезде.

Таврический район аграрный, здесь выращивают пшеницу. Поэтому и бренд у него сытный – таврический каравай.

Но не хлебом единым знаменит этот район. В селе Таврическое в художественном отделе Таврического краеведческого музея (0+) можно посмотреть и приобрести полотна местных художников. Другие экспозиции музея также представляют интерес, здесь есть на что посмотреть.

Нововаршавский район

Расстояние от Омска – 149 км, добраться можно на автобусе, ж/д транспортом, на автомобиле.

Своеобразными воротами при въезде в Нововаршавку являются четыре кургана, им более двух тысяч лет. На экскурсии (0+) вам расскажут много интересного об этих археологических памятниках.

Аул Каразюк

Также в Нововаршавский район приезжают, чтобы окунуться в богатую казахскую культуру, познакомиться с обычаями, принять участие в традиционных гуляниях и отведать блюда казахской кухни.

Вы сможете побывать в богато украшенной орнаментом казахской юрте, примерить национальные костюмы, сыграть в национальные игры асык (это косточка коленного сустава барана), кумис алу, во время которой на скаку нужно собирать монеты с земли, а также покачаться на качелях для влюблённых.

Добраться сюда из Омска можно в составе экскурсии «Азиатская экспедиция: в поисках памяти предков» (0+). Туристов встретят на железнодорожной станции и с ветерком прокатят на телегах, запряжённых лошадьми. Стоимость программы: взрослый билет – 3100 рублей, детский – 2950 рублей.

Село Ермак

Здесь вы попадёте на экскурсию в крупный сельскохозяйственный кооператив, где вам покажут, как добывается молоко и как из него делают сыр и другие продукты.

Село Александровка

Недалеко от села Александровка в Нововаршавском районе прямо посреди степи стоит термальный бассейн с горячей водой, бьющей из недр земли в круглогодичном режиме. Бассейн обустроен, есть даже кабинки для переодевания.

Если вы захотите съездить на юг Омской области, подробнее обо всех экскурсиях можно узнать в Туристском информационном центре Омской области.

*Все цены, указанные в информационном материале, являются приблизительными и не являются публичной офертой.

**Проект «Узнай свой край» реализован при поддержке Омского фонда регионального развития, сотрудничества и поддержки общественного самоуправления.