После смерти бабушки внуки хотели выселить 80-летнего деда из квартиры на улицу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский областной суд рассказал подробности бытового имущественного спора. Он возник между 80летним супругом умершей женщины и ее родными внуками. На протяжении 14 лет мужчина проживал в одной квартире со своей супругой. После ее смерти и вступления в право наследования внуки через Ленинский районный суд Омска сумели выселить деда на улицу.

Омский областной суд взялся за рассмотрение апелляции не с формальной, а скорее, жизненной точки зрения. Во-первых, дедушке некуда пойти - друго жилья у него нет. Разве что в дом престарелых. Во-вторых, все это время мужчина аккуратно оплачивал коммунальные услуги и другие расходы по содержанию жилья. И в последние два года нес это бремя самостоятельно - бабушки не стало именно в этот период. Наконец, в-третьих, в апелляционной жалобе мужчина просил решение изменить, сохранить за ним право пользования жилым помещением на период дожития. Дедушка указал, что, будучи супругом бабушки истцов, с момента заключения с ней брака принимал участие в их воспитании и материальной поддержке. Да и у внуков давно своя квартира, не единственное жилье.

Также судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда обратила внимание, что при жизни женщина составила завещание, которым все свое имущество завещала своим внукам. При этом наследником первой очереди после ее смерти все же являлся нетрудоспособный супруг, который был вправе претендовать на обязательную долю в наследстве, но отказался от нее в пользу внуков.

- С учетом представленных доказательств судебная коллегия пришла к выводу о том, что истцы, оформляя спорное жилое помещение в собственность в порядке наследования, достигли соглашения с ответчиком о бессрочном пользовании им спорным жилым помещением, как членом семьи бывшего собственника, - сообщили в пресс-службе инстанции.

В качестве разумного итога облсуд отменил решение Ленинского суда первой инстанции. Теперь дедушка может спокойно находиться в привычной для него квартире в микрорайоне Входной.