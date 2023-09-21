Погода в Омске портится: синоптики рассказали о предстоящих выходных

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омские синоптики рассказали о погоде в Омске на ближайшие три дня. Прогноз для многих омичей, которые бы хотели насладиться выходными, неутешительный.

В пятницу, 22 сентября, днем ожидается + 18...+ 23°C, по северу до +13 градусов. В ночные часы + 4...+ 9°C. Местами небольшой дождь, ветер северо-западный порывами до 20 м/с. Атмосферное давление будет падать.

В субботу будет облачно с пояснениями. Температура днем прогреется до +13 градусов. Ночью 0...+ 5°C и осадки. Ветер северо-западный до 19 м/с.

24 сентября днем потеплеет до +17 градусов. Ночью столбик опустится до нуля градусов. Возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 10 м/с.

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