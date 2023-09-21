Любовь бесценна: омичи неохотно покупают бриллианты

Фото: Артем КИЛЬКИН

Аналитики бренд SOKOLOV составили «бриллиантовый рейтинг» городов России. С января по сентябрь они проанализировали покупки украшений с бриллиантами в разных регионах страны.

Получились любопытные цифры. Так, из 18 городов Омск забрал последнее место. Средний чек омичей составил 9 733 рублей. В городе доля продаж украшений с драгоценным камнем достигла 5,2% от всех покупок.

- Изделия с бриллиантами омичи чаще предпочитают именно в золоте, причем покупают обычно бриллианты 0,1 карата (доля – 91%) и 0,2 карата (8%). Более драгоценные украшения приобретают в 2% случаев, - отмети в пресс-службе бренда.

Кстати, кто-то всё таки расщедрился. Так как самой дорогой покупкой в Омске стал браслет из белого золота с бриллиантами стоимостью 97 016 рублей.

Между тем, первое место рейтинга забрал Санкт-Петербург, где тратят в среднем 19 250 рублей. Далее идет Ростов-на-Дону, Москва Екатеринбург и Краснодар.

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