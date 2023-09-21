Врачи, строители и адвокаты: омичи выделили профессии, которые не пострадают от введения искусственного интеллекта

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Специалисты по работе с искусственным интеллектом, кибербезопасности и разработки киберпротезов будут максимально востребованы в будущем. К такому выводу пришли аналитик компании «Ренессанс Жизнь».

Они основывались на ответах омичей, которые помечтали о будущем и попытались понять, какие профессии останутся популярны, а кому придется переучиваться.

30% опрошенных признались, что боятся за свою работу. Всё из-за бурного развития технологий. По оценке респондентов, первыми под удар попадут билетеры, кассиры, типографские работники и сотрудники банковских отделений.

- Омичи видят в дальнейшем синтез работы человека и машины и относят к профессиям будущего экспертов по работе с искусственным интеллектом (70%), специалистов по обеспечению информационной (70%) и кибербезопасности (60%). Многие профессии трансформируются. Например, могут появиться операторы роботизированных систем (45%), киберпротезов и имплантов (45%) и разработчики роботов (35%), - отмечают аналитики.

Правда есть и те, кого невозможно заменить. По оценке омчией, это врачи, строители, адвокаты, полицейские и страховые агенты.

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