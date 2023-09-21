В Омской области 21 ТСО получила разрешение на подачу газа для котельных в связи с началом отопительного сезона

В Омской области 21 из 43 теплоснабжающих организаций (ТСО) получила разрешение на подачу газа для котельных в связи с началом отопительного сезона 2023–2024 гг.

Основанием для поставки газа на котельные ТСО в договорном объёме являются готовность узлов учёта газа (допуск к эксплуатации), отсутствие долга за потреблённый ресурс или соблюдение платежных обязательств в соответствии с планом погашения задолженности, подписанным между правительством Омской области и ООО «Газпром межрегионгаз Омск» на 2023–2027 гг.

Среди ТСО, которым согласована подача природного газа, – МП «Азовская тепловая компания» Азовского, МУП «Тепловая компания» и МУП АИМР ОО «Коммунальное хозяйство «Социальное» Исилькульского, МУП «Крутинское» Крутинского, МУП «Нижнеомский коммунальник» Нижнеомского, МУП «Саргатского МР «Тепло-Ресурс» Саргатского, а также МУП Калачинского МР, ООО «Тепловая компания Калачинская» и «КХ «Социальное» Калачинского районов Омской области.

- В связи с благоприятной погодой в регионе количество заявок на отбор газа от теплоснабжающих организаций ниже в сравнении с показателями прошлого года. Ежедневно поступает от трёх обращений. Заявки рассматриваем оперативно при условии готовности газоиспользующего оборудования к безопасной приёмке газа и отсутствия задолженности, – рассказала заместитель начальника отдела реализации газа производственным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Татьяна Боровкова.