Омичи смогут предъявлять профиль на Госуслугах вместо паспорта

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Цифровизация облегчает жизнь и экономит время. Оплата счетов, доставка еды, запись к врачу стали гораздо удобнее. Застраховать машину или подать заявление на матпомощь можно теперь «в один клик». Гораздо проще взять смартфон и в раз выполнить действия, на которые раньше можно было потратить неделю. Однако ворох документов, которые в ряде случаев нужно носить с собой, все еще доставляет неудобства.

Так, минуя очередь в регистратуре можно записаться к врачу онлайн. Однако перед приемом на ресепшене потребуют паспорт. И если его нет, прием придется отложить. В такой ситуации электронный документ очень бы пригодился.

Такая возможность может представиться в недалеком будущем. Документы постепенно переводят в «цифру». Одним из таких примеров является электронная трудовая книжка. А в скором времени омичи смогут пользоваться и цифровым паспортом.

В понедельник, 18 сентября, Владимир Путин подписал указ о «предоставлении сведений из документов», который дает право пользоваться на территории России электронным паспортом. Если сейчас подтвердить свою личность можно только с помощью бумажного паспорта, то в скором времени главный документ россиянина можно будет заменить профилем на Госуслугах, открытым на смартфоне.

Такой же принцип будет действовать для юридических лиц. Данные организации можно будет предъявить через Госуслуги с ноутбука или телефона. Однако можно ли будет предъявить профиль на Госуслугах на ресепшене медучреждения вместо паспорта – пока неясно. В указе Владимира Путина имеется уточнение, по которому цифровым паспортом можно будет пользоваться только в «случаях, определенных правительством по согласованию с ФСБ».

Перечень этих случаев пока не определен, поэтому как пользоваться цифровым паспортом пока непонятно. Кабинет министров, согласно указу, за три месяца должен определить «порядок применения мобильного приложения».

Кроме того, в цифровой паспорт, помимо самих паспортных данных, войдут и другие документы, например, водительские права. Однако полный перечень документов также будет определен через три месяца.

Добавим, что при всем удобстве современных технологий не стоит забывать про кибер-мошенничество. Ведь данные в электронном виде легко похитить. Правоохранители и сотрудники банков часто напоминают омичам о том, что нельзя передавать свои личные данные и пароли от личных кабинетов незнакомцам по телефону или в интернете. Они запросто могут оказаться мошенниками.