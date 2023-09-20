Виталий Хоценко: У Омска есть перспективы в вертолето- и авиастроении

Фото: Омскпортал.

20 сентября глава региона Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест в рамках еженельных объездов строек и предприятий посетили производственную площадку АО «Омское машиностроительное конструкторское бюро». Сегодня в «ОМКБ» больше 1000 человек работают над научными исследованиями и разработками в естественных и технических науках, а также производят некоторое авиационное оборудование, например, топливные системы автоматического управления газотурбинных и прямоточных двигателей, насосы и дозаторы различного назначения. Глава региона осмотрел несколько цехов предприятия и конструкторское бюро. Также Хоценко пообщался с сотрудниками завода и поздравил еколлектив с предстоящим Днем машиностроителя.

- Продолжаю знакомиться с промышленным потенциалом в региона. Омское машиностроительное конструкторское бюро - пример слаженного, стабильного развития предприятия. У нас хороший задел, что не может не радовать,потому что понимаем свои перспективы и в вертолётостроении, и авиастроении, понимаем, на какие модели авиатехники можем рассчитывать, в каких проектах будем головной организацией по поставке узлов и агрегатов. Уверен, у предприятия хорошее будущее. Будем оказывать всестороннее содействие, чтобы ОМКБ стабильно работало, развивалось, люди получали заработную плату, - отметил глава области.

По импортозамещению перспективы у предприятия блестящие, считает генеральный директор АО «Омское машиностроительное конструкторское бюро» Леонид Штеренберг.

Достижением завода можно назвать агрегаты гидромеханического типа с использованием пневмоники, они обеспечивают работу маршевых двигателей известных всему миру самолетов.

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