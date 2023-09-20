Больше 70% омских предпринимателей берут в расчет опыт других бизнесменов

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Сфера бизнеса многим кажется сложной и недоступной. Но это не совсем так. По крайней мере, одно из последних исследований «Стартап Академии» Школы управления СКОЛКОВО сообщает о том, что подавляющее число мелких омских предпринимателей при ведении своего дела описраются на опыт партнеров и других ИП.

- 22% бизнесменов отметили, что при работе над своим делом, они ориентировались на опыт знакомых предпринимателей. В спорных ситуациях 33% предпочитают прислушиваться к своей интуиции, а 17% — к советам от деловых партнеров. Только каждый десятый омский предприниматель рассказал, что ему пригодился диплом об окончании вуза, - говорят результаты исследования, проведенного в Омске.

При этом весомая часть бизнесменов - 35% - считают недостаточными свои знания для эффективного управления своим делом. Получить дополнительное предпринимательское образование желает 20% опрошенных руководителей. Сделать это мешает отсутствие мотивации (так отвечают 18% респондентов) и времени (15%).

Примечательно, что 39% хотели бы пройти такое обучение именно в России. К зарубежному управленческому образованию присматриваются лишь 11%.

- Каждый третий хочет личностно вырасти как предприниматель, а 20% — развить навыки управления бизнес-процессами. Это те навыки, которые довольно трудно обрести уже состоявшимся предпринимателям. Большая часть времени бизнесмена уходит на операционные работы и общение с партнерами, лишая его возможности углубиться в нюансы каждого направления, — рассказала продюсер «Стартап Академии» Школы управления СКОЛКОВО Дарья Приц.

Среди тех руководителей, которые уже прошли обучение в этом направлении, 8% смогли использовать специальные гранты. При этом 57% опрошенных даже не знает о такой опции. О возможности получить предпринимательский грант на образование слышали 22% опрошенных — правда, пока что они не успели ей воспользоваться.

В исследовании принимали участие только руководители малых и микропредприятий, а также основатели стартапов.