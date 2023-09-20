19 омских ресторанов вошли в лонг-лист Национальной ресторанной премии

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Почти два десятка омских ресторанов попали в лонг-лист Национальной ресторанной премии WHERETOEAT. Премия была учреждена еще 10 лет назад Ассоциацией российских гастрономических журналистов. В отдельный лонг-лист по сибирским регионам вошли 176 ресторанов. Полный список номинантов 2023 года опубликован тут.

За звание лучших ресторанов Сибири поборются 19 омских ресторанов: «Осип Терлеев», «Пиццот», «Рамен с уткой», Pinzeria by Bontempi, Skopin, Azia.ты, «Место про тесто», Nana, «Джованни», «Два Поэта», «У Беллуччи круче», BASE, «Метаморфозы», «Оскар», «Сенкевич», «Гурман», «Гении пьют кофе», «семь.ноль.ноль», La Riviera.

Тайным голосованием жюри выберет 50 лучших ресторанов Сибири в 2023 году. Следующий этап – топ-100 лучших заведений России. Отметим, что в прошлом году два омских ресторана – «Осип Терлеев» и «Рамен с уткой» – вошли в топ-50 лучших ресторанов Сибири.

Что касается барной культуры, тут успехи омичей несколько скромнее. По итогам первой Всероссийской премии Where2Drink, присуждаемой лучшим барам страны, в общий лонг-лист попали «Одно Вино» и Pine bar. Однако победителями эти два бара не стали.