Трое иностранцев попытались перевести 8 краснокнижных сапсанов через госграницу в Омской области

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Восемь особей краснокнижных птиц вида сапсан попытались перевести через государственную границу в Омской области. К преступлению причастны трое иностранных граждан.
Два уроженца Кыргызстана в Хакасии добыли сапсанов и привезли в Омскую область. Здесь и ждал подельник из Казахстана, который должен был в специальном тайнике, оборудованном в машине, перевезти птиц на родину.
- Но при прохождении пограничного контроля он был задержан сотрудниками ПУ УФСБ России по Омской области, - уточнили подробности в областном суде.
Контрабандистов на время следствия посадили в СИЗО на два месяца.
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