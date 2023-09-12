Капитан самолета Сергей Белов вместе с пилотом Эдуардом Семеновым искусно посадили самолет с омичами на новосибирском поле

Командир воздушного судна Сергей Белов вместе со вторым пилотом Эдуардом Семеновым посадили самолет, следовавший из Сочи в Омск, на пшеничном поле под Новосибирском. Фото публикует BAZA.

Инцидент произошел сегодня в 9.44 по новосибирскому времени. Airbus -A320 должен был сесть в Омске, однако из-за неустановленных причин (предварительно - отказ гидросистемы) судну пришлось лететь в Новосибирск. Там посадку разрешили лишь на запасном аэродроме, но все завершилось влиз села Каменка.

Как отмечают эксперты, экипаж самолета совершил чудо. Посадка была хоть и жесткой, но без возгорания. Более того, пилотам удалось посадить самолет на поле прямо с выпущенными шасси. В телеграм-канале «Aviaincident» массово комментируют случившееся. Пользователи требуют представить экипаж к госнаграде.

Напомним, на борту самолета, летевшего из Сочи в Омск, находилось больше 150 пассажиров, в том числе 23 ребенка. После посадки к медикам никто не обратился. Всех участников полета разместили в убинском Доме культуры.