Обращение актива Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) и Омского областного союза ветеранов к избирателям Омской области

Уважаемые земляки!

Совсем скоро в сентябре 2023 года мы должны сделать главный выбор для Омской области, в которой мы с вами, наши дети, внуки и правнуки живем и будем жить в ближайшие годы.

От лица ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов военной службы, боевых действий, государственной службы, ветеранов труда, пенсионеров призываем вас выполнить свой гражданский долг, проявить глубокую сознательность и ответственность за будущее: прийти на избирательные участки и сделать 9 и 10 сентября свой выбор. Если нам с вами дорога наша малая родина, её былая слава, если мы хотим быть истинными наследниками славных боевых и трудовых подвигов наших предков, мы должны твердо и уверенно выразить свою позицию, избрав на пост губернатора Омской области человека, готового взвалить на свои плечи всю ответственность за нас с вами, за подрастающие поколения. Приходите на избирательные участки, приводите друзей, родных, близких и проголосуйте за кандидата, способного обеспечить будущее региона, поднять его на должную высоту, возродить былую славу Омской области, преодолев все трудности и проблемы.

Таким кандидатом на наш взгляд является временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Павлович Хоценко. Он молод, инициативен, за его плечами масштабные достижения, большой опыт управления, широкий набор компетенций. Его жизненные принципы: верность, дисциплина, размах.

Голосуя за Виталия Павловича Хоценко, мы голосуем за сильную Омскую область, за выполнение планов социально-экономического и культурного ее развития, за укрепление экономики и развитие оборонных предприятий, за прямые инвестиции, новые рабочие места и современный агропромышленный комплекс, за стабильное реальное настоящее и будущее наших детей и внуков, наших отцов и матерей, за сохранение памяти о героическом прошлом.

Мы призываем каждого из вас, душой и сердцем осознавая свою ответственность за будущее Омска и Омской области, прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.

И.о. председателя Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Н.П. Чернобровкин

Председатель Омского областного Союза ветеранов В.Р. Басаев

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «АНТЕННА - 7». Юридический адрес: 644050, Омская обл., город Омск, ул. 2-я Поселковая, д. 20, кв. 66. ИНН 5505055346.

Заказчик: кандидат на должность Губернатора Омской области Хоценко Виталий Павлович. Тираж: 1 экз. Дата изготовления: 31 августа 2023 года.

Изготовление оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Омской области Хоценко Виталия Павловича.