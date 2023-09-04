В 2023 году Омская область пополнила федеральный бюджет на 177 млрд рублей

Основная доля налогов и сборов пришлась на предприятия обрабатывающих производств Фото: Даниил ОПАРИН

По данным УФНС России по Омской области, в период с января по июль 2023 года от налогоплательщиков Омской области в консолидированный бюджет страны было направлено 177,5 млрд рублей налогов и сборов. Это на 15,2%, или на 23,4 млрд рублей больше, чем за тот же период 2022 года.

Основная доля налогов и сборов пришлась на предприятия обрабатывающих производств (71,7%). Из них 75% приходится на нефтеперерабатывающие организации. Торговые организации принесли 9,1% денежных поступлений и 5,6% — организации, занятые в сфере транспортировки и хранения.

За этот же период в 2023 году страховые и финансовые компании увеличили поступления в федеральный бюджет более чем в два раза. Денежные поступления от предприятий сферы связи и информации выросли почти в два раза. На 52% увеличили поступления предприятия водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений.