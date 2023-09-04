В Омске 3 сентября прошла памятная акция #АнгелыБеслана

Фото: omskportal.ru.

В воскресенье, 3 сентября, в Омске прошла акция #АнгелыБеслана. Участники мероприятия в память о жертвах захвата заложников в бесланской школе возложили цветы к стеле воинам-омичам, жертвам терактов и «горячих точек».

— Сегодня одна из зловещих дат в истории России. В эти дни 19 лет назад произошла трагедия, когда террористами была захвачена школа в Беслане и погибли 333 человека, в том числе и дети. Об этом надо помнить, потому что преступники посягнули на самое дорогое – на детей. Они самые беззащитные граждане нашей страны. И этому не может быть прощения, это не должно быть забыто, — отметил главный специалист отдела молодежных программ минспорта Омской области Георгий Кондаков.

В рамках акции #АнгелыБеслана студенты и школьники в знак памяти и скорби по погибшим в теракте 3 сентября 2004 года детям подняли к небу руку с раскрытой ладонью.

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