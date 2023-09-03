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Происшествия3 сентября 2023 8:26

78-летний омич потерял почти полмиллиона рублей на фальшивой бирже

Сумма ущерба составила 487 тыс. рублей
Елена УРМАНОВА
Только за сутки в УМВД России по Омской области поступило 11 заявлений о дистанционном мошенничестве

Только за сутки в УМВД России по Омской области поступило 11 заявлений о дистанционном мошенничестве

Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки в УМВД России по Омской области поступило 11 заявлений от омичей, ставших жертвами дистанционных мошенников.

Среди них оказался и 78-летний житель Любинского района. Мужчина решил попробовать свои силы на фондовой бирже. Вот только биржа оказалась фальшивкой.

– Мужчина рассказал, что увидев заманчивую рекламу в интернете, решил попробовать свои силы в инвестировании на фондовой бирже. Спустя некоторое время пенсионер захотел вывести якобы заработанные деньги, однако так и не смог этого сделать — обещанная сумма оказалась мнимой, — рассказали в полиции.

В общей сложности пенсионер потерял 487 тыс. рублей. Заведено уголовное дело.

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