78-летний омич потерял почти полмиллиона рублей на фальшивой бирже

Только за сутки в УМВД России по Омской области поступило 11 заявлений о дистанционном мошенничестве Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки в УМВД России по Омской области поступило 11 заявлений от омичей, ставших жертвами дистанционных мошенников.

Среди них оказался и 78-летний житель Любинского района. Мужчина решил попробовать свои силы на фондовой бирже. Вот только биржа оказалась фальшивкой.

– Мужчина рассказал, что увидев заманчивую рекламу в интернете, решил попробовать свои силы в инвестировании на фондовой бирже. Спустя некоторое время пенсионер захотел вывести якобы заработанные деньги, однако так и не смог этого сделать — обещанная сумма оказалась мнимой, — рассказали в полиции.

В общей сложности пенсионер потерял 487 тыс. рублей. Заведено уголовное дело.