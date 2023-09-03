1-я неделя сентября в Омской области начнется с кратковременных дождей

В воскресенье, 3 сентября, днем по области сохранится теплая погода – от +16 до +21 градуса Фото: Елена УРМАНОВА

По данным Обь-Иртышского УГМС, 3 сентября в Омской области ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северо-восточный, 7–12 метров в секунду. Температура воздуха днём по области составит от +16 до +21 градуса.

С понедельника в регионе ожидается незначительное похолодание. 4 сентября по Омской области пройдут дожди. Возможны грозы. Ветер северо-восточный, северный. Ночью скорость ветра составит 6–11 м/с, днем – 8–13 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +7…+12 градусов. Днем воздух прогреется до +14…+19 градусов.

Во вторник, 5 сентября, по области также пройдут кратковременные дожди. Ночная температура составит +4…+9 градусов. Днем воздух прогреется до +11…+16 градусов. Изменение атмосферного давления будет незначительным.