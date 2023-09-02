38-летнюю доярку из Омской области обвинили в совращении подростка

Фото: телеграм-канал Mash.

В Азовском районе Омской области доярку из деревни Роза-Долина подозревают в совращении несовершеннолетнего приятеля сына. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

- С заявлением в полицию о совращении 15-летнего школьника обратилась его мать. Женщина рассказала, что ее сын часто заходил в гости к другу, мать которого оказывала мальчику неподобающие знаки внимания, - сообщили в источнике.

Подросток признался, что 38-летняя женщина, работающая дояром машинного доения на местном заводе, присылала ему свои обнаженные фото, а в один из дней они вообще на самом деле вступили в половую связь.

За совращение лица, не достигшего 16 лет, на женщину завели уголовное дело. Расследование идет.