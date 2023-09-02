Хоценко открыл движение по расширенному участку федеральной трассы Омск-Тюмень

Фото: Омскпортал.

В Омской области глава региона Виталий Хоценко открыл движение по обновленному участку трассы в Тюмень. Капитальный ремонт автодороги Р-402 на участке с 589 по 598 км в сторону Тюмени выполнен при поддержке Федерального дорожного агентства и «Сибуправтодора» со значительным опережением графика. В торжественном открытии также принял участие первый заместитель начальника ФКУ «Сибуправтодор» Дмитрий Батурин.

На протяжении 9 километров установлено разделительное барьерное ограждение для исключения лобовых столкновений. Сама дорога стала 4-полосной. Отремонтирована система водоотвода. Построено 7 км линий электроосвещения. На 594-м км оборудована площадка отдыха для водителей и модернизирован пункт весогабаритного контроля. Проект капитального ремонта реализован за два года.

- Идет масштабная работа по расширению федеральных дорог. Сегодня идет дальнейшее обсуждение с Минтрансом России и Росавтодором по плана проектирования узких мест на трассах в Новосибирск, объездных дорог, дороги на Казахстан, - сообщил Виталий Хоценко.

Четырехполосными уже стали 5-километровый участок Южного обхода и первые 10 километров самой аварийной трассы – в сторону Тюмени. Таким образом, протяженность 4-полосных участков Р-402 в Омской области увеличена на 20 км за 3 года. Ремонтные работы финансируют из федерального бюджета.

В ближайших планах – реконструкция 8-километрового выезда из Омска по улице 10 лет Октября с расширением его с двух до четырех полос.