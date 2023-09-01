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Общество1 сентября 2023 10:00

1 сентября мэр Шелест посетил линейку одной из лучших омских школ - лицея № 143

Пятеро выпускников учреждения в этом году сдали ЕГЭ на 100 баллов
Наталья ВИРКУНЕН
Фото Владимира Казионова.

Фото Владимира Казионова.

Мэр Омска Сергей Шелест посетил утром торжественную линейку, посвященную старту нового учебного года, в одной из лучших школ города - лицее № 143 и поздравил детей и родителей с началом учебного года. Выбор градоначальника стал неслучайным.

Фото Владимира Казионова.

Фото Владимира Казионова.

Как сообщил руководитель города, школа достойная, воспитывает отличников уже не первый год.

Фото Владимира Казионова.

Фото Владимира Казионова.

- Принял участие в торжественной линейке в лицее № 143. Это образовательное учреждение одно из лучших в нашем городе. Опытные педагоги умеют мотивировать своих учеников на высокие достижения: 5 выпускников этого года сдали единый государственный экзамен на 100 баллов, один из ребят получил высший балл сразу по двум предметам. Пожелаю дальнейших успехов и не снижать руководству школы взятую планку. Всем благополучия, - пожелал Шелест.

Фото Владимира Казионова.

Фото Владимира Казионова.

Градоначальник отметил, что уровень образования и знаний в школе высокий, все выпускники без исключений поступили в омские вузы.

Фото Владимира Казионова.

Фото Владимира Казионова.

- Сегодня во всех школах России прозвенят первые звонки. И мы с удовольствием готовы принять к себе наших новых первоклашек, - прокомментировала также директор лицея Татьяна Глебова.

Фото Владимира Казионова.

Фото Владимира Казионова.

В завершении праздника перед детьми и родителями прозвучало несколько песен от творческих детских коллективов.

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