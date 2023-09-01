1 сентября мэр Шелест посетил линейку одной из лучших омских школ - лицея № 143

Фото Владимира Казионова.

Мэр Омска Сергей Шелест посетил утром торжественную линейку, посвященную старту нового учебного года, в одной из лучших школ города - лицее № 143 и поздравил детей и родителей с началом учебного года. Выбор градоначальника стал неслучайным.

Фото Владимира Казионова.

Как сообщил руководитель города, школа достойная, воспитывает отличников уже не первый год.

Фото Владимира Казионова.

- Принял участие в торжественной линейке в лицее № 143. Это образовательное учреждение одно из лучших в нашем городе. Опытные педагоги умеют мотивировать своих учеников на высокие достижения: 5 выпускников этого года сдали единый государственный экзамен на 100 баллов, один из ребят получил высший балл сразу по двум предметам. Пожелаю дальнейших успехов и не снижать руководству школы взятую планку. Всем благополучия, - пожелал Шелест.

Фото Владимира Казионова.

Градоначальник отметил, что уровень образования и знаний в школе высокий, все выпускники без исключений поступили в омские вузы.

Фото Владимира Казионова.

- Сегодня во всех школах России прозвенят первые звонки. И мы с удовольствием готовы принять к себе наших новых первоклашек, - прокомментировала также директор лицея Татьяна Глебова.

Фото Владимира Казионова.

В завершении праздника перед детьми и родителями прозвучало несколько песен от творческих детских коллективов.