«Четыре ножевых»: омская пенсионерка зарезала сына из-за того, что неправильно воспитывал внуков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске суд вынес приговор 60-летней женщине, которая зарезала своего сына из-за того, что ей не нравилось, как тот воспитывает внуков.

В феврале 2023 года фигурантка дела, будучи пьяной, поссорилась со своим сыном. Причиной конфликта стало то, как мужчина воспитывает ее внуков. Пенсионерка в ходе ссоры нанесла сыну не менее четырех ножевых ранений сыну. Мужчина скончался от полученных травм скончался на месте.

Суд первой инстанции приговорил пенсионерку к 8 годам колонии общего режима. Однако адвокат женщины с назначенным наказанием не согласился и попытался обжаловать решение суда, настаивая на том, что у виновной не было умысла убивать сына.

— Как утверждал адвокат, смерть потерпевшему причинена по неосторожности, поскольку осужденная желала лишь оттолкнуть от себя сына, забыв о том, что удерживает в руке нож, — отметили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Судебная коллегия по уголовным делам Омского облсуда, изучив материалы уголовное дела, с доводами стороны защиты не согласилась и оставила без изменений решение суда первой инстанции.

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