Из тупикового региона: Столичные эскперты оценили работу омского врио губернатора

Фото: Омскпортал.

Экспертный институт социальных исследований презентовал аналитический доклад, посвященный первым итогам работы Виталия Хоценко на посту врио главы Омской области. Как пояснил спикер, презентовавший доклад, политолог Сергей Старовойтов, пока отзывы положительные в связи с тем, что Хоценко выдали некий кредит доверия. Но первые результаты с руководителя региона спросят примерно через год, тогда в медиапространстве появятся и критические отзывы относительно пока еще не избранного губернатора.

Согласно данным, собранным экспертами, об омском врио больше сотни раз высказались на федеральном уровне, и это ярчайший показатель, считают они. По крайней мере, прежние руководители таким вниманием центра похвастать не могли.

Благодаря Хоценко, сейчас Омская область находится в фокусе федеральной повестки. Много лет подряд об Омске вспоминали разве что как о регионе-аутсайдере.

- Федеральныне политологи - они дальше от региона, у них есть в целом картинка по стране. Они сравнивают омского губернатора в ряду других. У омских политологов такой возможности нет - возможно только сравнение с прежними руководителями, - считает Старовойтов.

Ограниченные возможности не дали омским экспертам, да и простым людям разглядеть главное, считает политолог, а именно - перезагрузку Омской области на федеральном уровне как таковую.

- Как оказалось, за несколько последних месяцев на федеральном уровне произошла смена позиционирования Омской области. Из тупикового региона, оставившего былое величие только в советском прошлом, ее начали считать регионом, подающим надежды и связанным с государственными задачами, - прокомментировал эксперт.

Пока федеральный центр проявляет нехарактерный ранее интерес к области. В зоне внимания - СВО, а значит, федеральные власти заинтересованы наладить здесь оборонную промышленность, работу аграрного сектора, наконец, все вспомнили, что географическое положение максимально выгодно для логистики страны и даже мировых держав.

- Складывается впечатление, что Омская область получила историческую возможность усилить свою роль в качестве ведущего промышленного региона Сибири, что может рассматриваться как второй шанс для региона после расцвета в 70-80-х годах прошлого века, - сообщил Старовойтов.

То есть по большому счету, от нового врио губернатора сейчас зависит, сможет ли регион стать нужным стране для решения задач национального характера.

Также доклад сообщает, что Хоценко чаще всего за истекшие 5 месяцев упоминали в СМИ Сибирского федерального округа. На 15-м месте он оказался вреди врио и в целом губернаторов по стране. Кроме того, пока Хоценко соответствует ожиданиям и запросам федералов относительно поддержки участников СВО, налаживанию прямой коммуникации с жителями, трендах на возрождение предприятий ВПК, укрепление экономических связей внутри страны.

К вопросу о том, не может ли приезжий губернатор оказаться так называемым «временщиком», политолог Старовойтов заявил, что губернаторство, - это, как правило, вершина карьеры политика.

- Это вершина карьеры, и здесь ты должен максимально раскрыться, - сообщил спикер. - В зависимости от того, как ты выполняешь курс задач, ты можешь пойти дальше. Но, к сожалению, именно такая грустная история у всех российских губернаторов.

- У меня такое ощущение, что вы нас в чем-то приехали убедить. Омск - очень консервативный регион, и наверное, это правильно. Лишний восторг - он не нужен. Оценим губернатора по делам. Позитивно его воспринимаем, человек молодой, который не стесняется учиться... Будем работать. Мы окажем всячекую поддержку, но без лишних и восторженных обещаний, - прокомментировал в ответ столичным политологам пресс-секретарь Омской епархии, протоиерей Димитрий Олихов.