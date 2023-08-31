Через Омск в Беларусь, а потом в Германию: в Омской области на границе задержали четырех индийцев

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В СИЗО города Омска направлены три уроженца Республики Индия, которые попытались незаконно пересечь госграницу в Нововаршавском районе.

Как оказалось, жители далекой от России страны прибыли из Казахстана. Через Омск они собирались уехать в Беларусь, а оттуда направиться в Германию. Но планы оборвали сотрудники омской погранзаставы.

- Определениями Омского областного суда три судебных акта оставлены без изменения, четвертое – не обжаловалось, - уточнили в пресс-службе суда.

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