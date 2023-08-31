«Кинопоиск» экранизирует роман омской писательницы Александры Яковлевой

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В декабре герои фэнтези-романа «Иные» омской писательницы Александры Яковлевой шагнут в мир российского кино. Запуск новой фэнтази-вселенной «Иные» анонсировали книжный сервис «Букмейт» и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». Премьера сериала состоится в конце года, тогда же выйдет и печатная версия книги, доступной сейчас в аудио- и текстовом форматах.

События повествования разворачиваются в альтернативном Ленинграде 1940 года. В центре сюжета – молодая девушка (ее сыграет Ирина Мартыненко), которая не может совладать со своими сверхспособностями. В проекте примут участие Вольфганг Черни, Николай Фоменко, Линда Лапиньш, Евгения Симонова и Алексей Серебряков.

– Для меня «Иные» — это история о принятии себя и своей силы, – признается автор. – О выборе только своего пути, какими бы ни были желания или требования других.

К слову, в 2021 году Александра Яковлева стала лауреатом премии «Электронная буква». Повесть омички «Голубиные дети» была признана лучшей в номинации «Роман взросления».