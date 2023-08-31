Приревновал: омскому «Мимино» ужесточили приговор за убийство таксиста

Фото: прокуратура Омской области

Судебная коллегия Омского областного суда ужесточила приговор омскому «Мимино». Теперь ревнивый муж должен отсидеть в колонии строго режима 9 лет 6 месяцев.

Напомним, громкое убийство произошло в 2019 году. Тогда житель Азовского района вызвал своего знакомого. Последний должен был подвезти омича, однако встреча закончилась на трассе «Азово – Шербакуль».

Следствию удалось восстановить цепочку событий. Как оказалось, всё было спланировано. В поездку мужчина взял ружье «ИЖ-17» и шесть патронов. Он узнал о тайной связи своей возлюбленной с таксистом, поэтому хотел расквитаться с разлучником. В ходе поездки омич нанес обрезом несколько ударов водителю, а затем выстрелил ему в голову.

Подсудимый вину в инкриминируемых ему деяниях не признал, - напомнили в областном суде.

Отметим, прежний приговор был на 9 лет тюрьмы, а также 1,2 мнл рублей компенсации морального вреда семье погибшего.

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