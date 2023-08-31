«В Омске я чувствовал себя очень хорошо»: Эмир Кустурица назвал Омск любимым городом России

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сербский режиссер Эмир Кустурица назвал Омск любимым российским городом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

— Для меня в Сибири, Омск. В Омске я чувствовал себя очень хорошо, и там играли несколько раз и я чувствовал силу, — сказал Кустурица, отвечая на вопрос о любимом городе в России.

Кроме того, режиссер заявил, что не против посетить выставку «Россия», которая откроется в День России, 4 ноября, на ВДНХ в Москве. Омская область, как и другие регионы, представит свою экспозицию. Выставка будут проходить до 12 апреля 2024 года.

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